Бизнес-взгляд: Нужны ли «звезды» отелям и какой ожидать турпоток в Крыму

Через пару недель в Крыму начнется высокий курортный сезон. За теплым морем, солнцем и яркими впечатлениями на полуостров устремятся миллионы отдыхающих.

С 2019 года в России начнут поэтапно вводить обязательную классификацию согласно поправкам в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ».

Так, к 1 июля этого года «звезды» должны быть присвоены коллективным средствам размещения на 50 и более номеров, к 1 января 2020 года - отелям на 15 и более номеров, а до 1 января 2021 года - всем остальным.

В Крыму насчитывается около 800 средств размещения, при этом «звезды» получили почти 250 гостиниц. «Комсомолка» спросила у отельеров полуострова, как они относятся к нововведению.

Крымские отельеры разделились во мнениии, нужна ли обязательная классификация всем российским гостиницамФото: Альберт ДЗЕНЬ

«ЧЕСТНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГОСТЯМ»

- Считаем, что обязательная классификация отелей - честное действие по отношению к гостям. Классификация помогает каждому гостю выбрать отель, максимально отвечающий его пожеланиям, так как еще до прибытия в забронированный отель гость может быть уверен в сервисе, его количестве и качестве - в соответствии с классификационной категорией отеля, - считает руководство одного из самых популярных отелей Крыма - «Ялта-Интурист».

«НЕ ГАРАНТИРУЕТ УРОВЕНЬ СЕРВИСА»

- Смысла в обязательной классификации не вижу. Стандарты получения «звезд» должны быть, несомненно, чтобы их не рисовали себе, кто как хочет. Но обязательным это быть не должно, - считает Дмитрий Бойченко, управляющий отелем «Петротель» (Евпатория).

Он настаивает, что присуждаемые «звезды» - это способ информировать гостя об уровне отеля, наличии в нем тех или иных услуг, но классификация должна быть инициативой самих гостиниц, а не обязательством.

- Сервис - это тонкий механизм. По моим наблюдениям, количество «звезд» совершенно не гарантируют какой-то уровень сервиса, а гостя, прежде всего, интересует именно сервис. Гораздо больше о нем скажет «имя» отеля, оценка на ресурсах типа Booking.com или TripAdvisor. И гости активно пользуются именно этими инструментами, - добавил Дмитрий Бойченко. - Обязательная классификация станет только дополнительным финансовым бременем для крымских отелей, но никак не маркетинговым инструментом.

«ПРИНЯТАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕ СОВСЕМ ПОДХОДИТ САНАТОРИЯМ»

- Классификация имеет важное значения для формирования у потребителя правильного понимания качества оказываемых услуг. Однако принятая отельная классификация не в полной мере охватывает весь спектр услуг, оказываемых санаторно-курортными организациями. В настоящие время совершаются попытки создать такую систему. Так, клинический санаторий «Полтава-Крым» одним из первых прошел классификацию санаторно-курортных организаций, принятую Национальной Курортной ассоциацией, - отметил генеральный директор санатория «Полтава-Крым» (Саки) Александр Ракоцило.

«КРЫМСКИЕ ГОСТИНИЦЫ ЗРЯ БОЯТСЯ»

- В целом мы поддерживаем обязательную классификацию отелей в России. Это очень наглядно и удобно для туриста - особенно российского, который избалован сервисом. Российские туристы обращают внимание на «звездность», на различные премии отеля - они чувствуют, это уже уровень, - рассказали руководители отеля LEXX (Коктебель)- Многие крымские гостиницы боятся проходить классификацию добровольно, хотя в этом нет ничего страшного - процедура прохождения несложная, экспертная комиссия работает в отеле 1-3 дня - и сразу выдается свидетельство о присвоении категории отелю.

«СПРАВЕДЛИВАЯ МЕРА»

- Эта тема уже давно обсуждалась в России и в Крыму. Думаю, это справедливая мера, чтобы все хостелы получили классификацию - турист имеет право знать объективную информацию, в отель с каким уровнем сервиса он планирует поселиться, - считает владелица хостела «Судак» Наталья Кириченко.

Большинство владельцев гостиниц рассчитывают летом примерно та ту же загрузку, как и в прошлом году.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

А ЧТО С СЕЗОНОМ?

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк недавно заявил, что полуостров планирует принять в этом году не менее 7 млн туристов. В 2018 году Крым посетили 6,8 млн отдыхающих. Мы узнали, какие прогнозы у бизнеса.

- В отеле «Ялта-Интурист» высокий сезон уже в полном разгаре. Ежегодно мы наблюдаем рост числа туристов. Рост интереса туристов связываем с наличием объектов инфраструктуры, которые могут обеспечить комфортный отдых гостям в любое время года: например, только у нас есть самый большой в Крыму бассейн с морской подогреваемой водой +28 градусов круглый год, профессиональный прыжковый бассейн, зоопарк с экзотическими животными, единственный в Крыму двухуровневый пляж с натуральным белым морским песком, - говорят в отеле «Ялта-Интурист».

В евпаторийском «Петротеле» поддерживают коллег:

- Пока динамика положительная. Сроки от момента бронирования до момента приезда гостя год из года сокращаются - потому прогнозы дальновидные делать пока рано, на мой взгляд. Мы уже знаем, как много зависит от внешнего новостного фона, - отметил управляющий Дмитрий Бойченко.

В санаториях тоже ждут увеличения турпотока, ведь полуостров постепенно возвращает себе славу главной здравницы страны.

- В санатории «Полтава-Крым» работают более 400 человек, ежегодно 15 тысяч человек приезжают за лечением в санаторий. Мы не полагаемся на ожидания, а прикладываем максимум усилий, чтобы потенциальный клиент выбирал наш санаторий. Санаторий имеет показатель среднегодовой загрузки, превышающий общекрымский почти в два раза, - подчеркнул директор санатория «Полтава-Крым» (Саки)

- В этом году мы ожидаем увеличение загруженности нашего номерного фонда на 10-12%, - рассказали в санатории «Саки».

Правда, есть и отельеры, которые считают, что количество туристов сохранится на уровне прошлого года.

- Учитывая показатели нашего раннего бронирования, мы рассчитываем примерно на такой же турпоток и загруженность отеля, какие были и в прошлом году. Мы заметили увеличение туристов еще в прошлом году в сравнении с 2017 годом, когда не было Крымского моста. В этом же году таких серьезных изменений не предвидится. Мы ждем открытия трассы «Таврида» и запуск жд-сообщения в 2020 году, - рассказали руководители отеля LEXX (Коктебель).

- По нашим прогнозам, загруженность и турпоток будут такая же, как и в прошлом году – никаких серьезных различий в цифрах не предвидится. Крымский мост дал импульс для туризма в 2018 году, и в том году будет примерно тот же уровень, - отметила Наталья Кириченко, владелица хостела «Судак».

КСТАТИ

Курортного сбора пока не будет

В Крыму еще на два года отложили введение курортного сбора. Напомним, изначально взимать его планировали с мая 1 мая 2018 года, затем перенесли это нововведение на 1 мая 2019 года, а теперь и вовсе отложили на 1 мая 2021 года.

- Перенос срока обусловлен большим количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптации бизнеса к новой структуре турпотока, которая изменится после открытия железнодорожного сообщения с материковой частью РФ, - отметил глава крымского парламента Владимир Константинов. (подробнее)

Поездка в Крым на машине

Абсолютная свобода передвижения, возможность посмотреть затерянные уголки полуострова, куда не ходят автобусы, - вот главная причина, по которой поездку в Крым на машине выбирает большинство туристов. Загрузил в багажник палатку - и вперед, открывать новые места, отдыхать на диких пляжах. (подробности)

Власти Крыма ежегодно прогнозируют увеличение турпотока в сравнении с прошлым сезоном. Так, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк накануне заявил, что полуостров планирует принять в этом году не менее 7 млн туристов. Напомним, в 2018 году Крым посетили 6,8 млн отдыхающих.

А какие прогнозы у бизнеса?

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