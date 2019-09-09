Кот Мостик: Я вам не милый! У меня на морде написано - я серьезный начальник!

Котяра, простой, дворовой, заурядный, рыже-белой масти уже три года курирует стройку века.

На сегодняшний день Крымский мост соединил материковую часть России с полуостровом и переправляет через Керченский пролив автомобильный поток.

Крымский мост не только красивый, но и очень прочный. Фото: Кот Моста/VK

К новому года по нему пойдут и железнодорожные локомотивы.

Эффективная работа котоинспектора налицо! Фанаты с него пишут портреты, мечтают в бронзе увековечить, сочиняют оды в его честь. И все как один дружно умиляются его кошачьей стати.

У мостостроителей есть прекрасный котоинспектор. Фото: Кот Моста/VK

Кот же устойчив к славе, не падок на лесть, чужда ему и мимишность.

- Я вам не милый! Я серьезный начальник. На стройке говорят, у меня это даже на морде написано! – заявляет котоинспектор.

Мостик приехал на стройку .Котоинспектора обеспечили служебным транспортом. Видео: Кот Моста/VK

Главного прораба обеспечивают служебным транспортом. Но осень видимо повлияла на настрой пушистого – на небе явно сгущаются тучки И вот он, эмоционально дергая хвостом, легко выпрыгивает на землю из салона легковушки.

- Спасибо, что довез, Михалыч! Но в следующий раз лучше машину помой, на меня все-таки и дамы подписаны, - то ли в шутку, то ли всерьез ворчит рыжий.

Работы у него невпроворот, и вся очень важная, требует особой сосредоточенности и внимания. Никаких ошибок и погрешностей!

У каждой опоры должно быть красивое имя. Фото: Кот Моста/VK

- Все 307 опор каждый день проверяю. Думаю, может, каждой имя дать? Чтобы нескучно ходить было, - делится секретами котоинспектор.

Крымский мост - уникальное сооружение. Фото: Крымский мост/VK

Крымский мост – он такой! 19-километровое сооружение через Керченский пролив с воды и суши удерживают 595 опор. 288 – под автодорожной частью, по которой уже второй год легковушки, автобусы и грузовики. Остальные 307 опоры, которые отличаются особой массивностью - это и есть основа железнодорожного перехода.

Поклонники живо оценили масштабность такой титанической работы.

- У них и так у каждой уже имя есть. Например, «Опора 305Ж». Ведь именно на ней ты сейчас? – блеснул юмором один из фанатов.

- Мостик, и по сколько километров день ты проходишь? Не устаешь? Или вечером тебя на ручках уносят со стройки? – другие проявили заботу. - Мостик, ты прямо тигр какой-то мощный! И нет тебе покоя, наш трудоголик, ни в будни, ни в выходные! Отдохнул бы уже пару недель, на пляже просто повалялся. Ведь скоро уже осенние дожди пойдут. Солнышко наше!

Кот, как истинный трудоголик, приехав на стройку века, тут же принялся за работу - сел за руль мощной машины.

Рыжему подвластна вся техника. Фото: Кот Моста/VK

- За время стройки я уже всей техникой порулил! Жалко, что вертолетов нет, справился бы, - прихвастнул рыжий баловень.

Рыжего кота уважают и любят коллеги-мостостроители. Фото: Кот Моста/VK

В талантах Мостика никто и не сомневается. Рыжий кот - настоящий трудоголик: контролирует мостостроителей, дегустирует все меню в рабочей столовой и ведет странички в социальных сетях, где рассказывает о буднях и праздниках стройки века.

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