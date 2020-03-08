Кот Мостик: «Подготовился к 8 Марта! Я – неотразим! Мяу!»

Рыжий кот Мостик – личность известная. Его слава, как главного символа Крымского моста, шагнула далеко за пределы Крыма и Краснодарского края, чьи берега были соединены благодаря и его стараниям. Мост через Керченский уже готов: открыто автомобильное движение, пошли и пассажирские поезда, чуть и грузовые запустят.

Пушистый талисман остался жить на мосту, чтобы приглядывать за ним и контролировать процесс эксплуатации - зрение у котов острое, а ум - масштабный.

О своей жизни кот регулярно рассказывает на своих страничках в соцсетях.

Сегодня, у него, как и у всех представителей сильной половины человечества, главный вопрос повестки дня - Международный женский день.

- С праздником, любимые женщины! Без вас креветки не такие вкусные, а мост не такой красивый. Будьте счастливы, мы с мужиками постараемся, - заявил кот, удобно устроившись на руках у своих коллег.

Мостик, как сыр в масле катается: женщин поздравил, а они его на ручки взяли! Кому так еще повезет?!

Кот всегда выглядит шикарно и неотразимо. Фото: кот Моста/VK

Но везение оказалось не случайным. Кот потратил немало сил, чтобы в такой приятной компании отметить праздник весны.

- Я заранее подготовился поздравлять женщин с 8 марта! Я - неотразим! - признался Мостик, подкрепив свое откровение видеороликом, где он главный и единственный герой.

Кот Мостик: Готовлюсь к 8 Марта! Я должен быть неотразим! .Видео: кот Мостик/VK

Пушистого трудягу запечатлели в тот момент, когда он старательно чистит свои зубы обыкновенной «человеческой» щеткой.

Пользователи соцсети чуть растерялись, увидев первый раз в жизни, как хвостатый красавчик клыки щеткой до блеска полирует, но затем пришли в себя и заговорили рифмами:

«Зубки чистить не ленюсь,

о себе забочусь сам.

По-чеширски улыбнусь

и поздравлю милых дам!»

Котоинспектор с фанатами не спорит, а с удовольствием купается в лучах своей лучезарной славы.

Кот отлично смотрится на фоне моста. Фото: кот Моста/VK

- Так выглядит кот, который построил самый длинный мост в России и Европе. Хвастаю перед щенками с острова, - красуется на фото пушистый симпатяга.

Да! Вот кот, который построил мост. А вот тот мост, по которому, словно птица стрелой двухэтажный поезд Таврия мчится!

Нужно отметить, что на деле Мостик не конкурирует с собаками, живущими на острове Тузла, а наоборот опекает их и пристраивает в добрые руки. Животным, которые прописались на песчаном острове в Керченском проливе, после завершения строительства Крымского моста нужна крыша над головой, а кот активно участвует в их судьбе. Часть псов уже нашла новых хозяев, а другие еще только в поиске.

Мостик очень трепетно относится к своим коллегам, которым нужен новый дом. Фото: кот Моста/VK

- Покормить собак коту – дело непростое. Тем более, когда их кормит такой знаменитый кот, как я. Сразу бегут за автографами! Жду не дождусь, когда их всех по домам заберут, - и Мостик напоминает контакты, для желающих стать хозяином собаки Крымского моста. - Обращаться по номеру телефона: +7 916 906-92-53.

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