«Лапки с мылом мою»: Талисман Крымского моста рассказал о правилах гигиены при пандемии

Знаменитый рыжий кот, которого официально признали символом моста через Керченский пролив, в курсе всего, что происходит в мире и стране.

Сообщения об угрозе заражения коронавирусом не прошли мимо его ушей, хотя к животным эта хворь и не пристает.

- Моему строительному иммунитету никакой вирус не страшен! Но лапки с мылом после работы мою, - и кот отметил, что на водные процедуры он соглашается, чтобы не стать переносчиком заразы.

Кот Моста: Обычные будни главного начальника. Все проверить, везде заглянуть! .Видео: Кот Моста/VK

Кот не привирает, ведь он уже обнародовал видео, где чистит свои клыки зубной щеткой, готовясь к 8 Марта. Если таким довольно замысловатым гигиены навыком овладел, то лапы ополоснуть ему труда не составит.

Кот - всеобщий любимчик. Фото: Кот Моста/VK

Обнимашки Мостик обожает, да и окружающие, увидев рыжее чудо, так и норовят прижать его к себе покрепче.

Выяснилось, что коллеги Мостика очень уважительно относятся к личной гигиене, чтобы не дать коронавирусу шансов.

Кот держит под контролем эксплуатацию моста. Фото: Кот Моста/VK

- Прибежал проверить ЦУП (Центр управления производством эксплуатационной базы Крымского моста, - Ред.). Все в масках и постоянно что-то моют, - немного опешил рыжий, но быстренько опомнился и решил обратить внимание на себя. - Ребята, и мне медаль протрите!

Но тут всполошились поклонники Мостика.

Пользователи соцсети решили, что Мостику нужна медицинская маска. Фото: Светлана Чуприна/Кот Моста/VK

- Мостик, как это тебя Михалыч без маски отпустил? А вдруг кто подозрительный на тебя чихнет? Засядешь на две недели в карантин и будешь с дивана свой блог вести? В маске все-таки безопаснее! – и заботливые фанаты, вооружившись фотошопом, аккуратненько одели на рыжую мордашку медицинскую маску.

Хотя кот и отбрыкивался, как мог, но отговорки типа «я работаю на свежем воздухе и болезней не боюсь» не помогли.

Вдобавок фанаты дали наказ: «Мостик, и все равно держись от чихающих и кашляющих подальше» и сочинили четверостишье:

«Ребятишки, мамы, папы,

Мостик дельный дал совет:

Мойте чаще ваши лапы!»

Бить баклуши котоинспектор не привык, вот и сам готов подключиться к процессу борьбы с инфекцией.

Кот готов и Крымский мост помыть. Фото: Кот Моста/VK

- Дорожные знаки сложил, конусы поставил, - отрапортовал чистюля. - Мужики, я готов, можем ехать мост мыть!

Целый день кот в хлопотах и заботах, а когда выдается свободная минутка, то заглядывает в свой альбом, где хранит старые фото.

Кот сделал селфи с мостостроителями. Фото: Кот Моста/VK

- Скучаю по строителям. Вспоминаю традиционный обход и совместное селфи, - ностальгирует хвостатый.

После запуска железнодорожного движения строители уехали работать в другие регионы страны, а кот остался приглядывать за эксплуатацией Крымского моста, заодно пристраивая в добрые руки собак с острова Тузла.

Рыжий четыре года своей кошачьей жизни отдал стройке века, на которую попал совсем еще молодым котенком. Мостик за это время , благодаря, гениальному уму и неотразимой харизме достиг статуса котоинспектора, главного прораба и талисмана Крымского моста. Его изображением даже украсили одну из моста переправы через Керченский пролив.

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