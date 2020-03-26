«Лапки с мылом мою»: Талисман Крымского моста рассказал о правилах гигиены при пандемии
Знаменитый рыжий кот, которого официально признали символом моста через Керченский пролив, в курсе всего, что происходит в мире и стране.
Сообщения об угрозе заражения коронавирусом не прошли мимо его ушей, хотя к животным эта хворь и не пристает.
- Моему строительному иммунитету никакой вирус не страшен! Но лапки с мылом после работы мою, - и кот отметил, что на водные процедуры он соглашается, чтобы не стать переносчиком заразы.
Кот Моста: Обычные будни главного начальника. Все проверить, везде заглянуть! .Видео: Кот Моста/VK
Кот не привирает, ведь он уже обнародовал видео, где чистит свои клыки зубной щеткой, готовясь к 8 Марта. Если таким довольно замысловатым гигиены навыком овладел, то лапы ополоснуть ему труда не составит.
Кот - всеобщий любимчик. Фото: Кот Моста/VK
Обнимашки Мостик обожает, да и окружающие, увидев рыжее чудо, так и норовят прижать его к себе покрепче.
Выяснилось, что коллеги Мостика очень уважительно относятся к личной гигиене, чтобы не дать коронавирусу шансов.
Кот держит под контролем эксплуатацию моста. Фото: Кот Моста/VK
- Прибежал проверить ЦУП (Центр управления производством эксплуатационной базы Крымского моста, - Ред.). Все в масках и постоянно что-то моют, - немного опешил рыжий, но быстренько опомнился и решил обратить внимание на себя. - Ребята, и мне медаль протрите!
Но тут всполошились поклонники Мостика.
Пользователи соцсети решили, что Мостику нужна медицинская маска. Фото: Светлана Чуприна/Кот Моста/VK
- Мостик, как это тебя Михалыч без маски отпустил? А вдруг кто подозрительный на тебя чихнет? Засядешь на две недели в карантин и будешь с дивана свой блог вести? В маске все-таки безопаснее! – и заботливые фанаты, вооружившись фотошопом, аккуратненько одели на рыжую мордашку медицинскую маску.
Хотя кот и отбрыкивался, как мог, но отговорки типа «я работаю на свежем воздухе и болезней не боюсь» не помогли.
Вдобавок фанаты дали наказ: «Мостик, и все равно держись от чихающих и кашляющих подальше» и сочинили четверостишье:
«Ребятишки, мамы, папы,
Мостик дельный дал совет:
Мойте чаще ваши лапы!»
Бить баклуши котоинспектор не привык, вот и сам готов подключиться к процессу борьбы с инфекцией.
Кот готов и Крымский мост помыть. Фото: Кот Моста/VK
- Дорожные знаки сложил, конусы поставил, - отрапортовал чистюля. - Мужики, я готов, можем ехать мост мыть!
Целый день кот в хлопотах и заботах, а когда выдается свободная минутка, то заглядывает в свой альбом, где хранит старые фото.
Кот сделал селфи с мостостроителями. Фото: Кот Моста/VK
- Скучаю по строителям. Вспоминаю традиционный обход и совместное селфи, - ностальгирует хвостатый.
После запуска железнодорожного движения строители уехали работать в другие регионы страны, а кот остался приглядывать за эксплуатацией Крымского моста, заодно пристраивая в добрые руки собак с острова Тузла.
Рыжий четыре года своей кошачьей жизни отдал стройке века, на которую попал совсем еще молодым котенком. Мостик за это время , благодаря, гениальному уму и неотразимой харизме достиг статуса котоинспектора, главного прораба и талисмана Крымского моста. Его изображением даже украсили одну из моста переправы через Керченский пролив.
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ИСТОЧНИК KP.RU