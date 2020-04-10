«А что вы освоили за время карантина?»: Кот Мостик делает селфи хвостом, сидя на изоляции

Рыжий кот, который хозяйничает на Крымском мосту, ведет паблик в соцсетях. Он, как и многие, остался на самоизоляции, но времени зря не теряет: пишет стихи и делает селфи с помощью хвоста.

Кот Мостик сидит дома из-за коронавируса.Видео: Кот Моста/VK

- Решил остаться и поддержать друзей на карантине, - такой пост недавно появился на его страничке. - Перехожу на удаленку.

Пушистый талисман моста через Керченский пролив, хотя коронавирусная инфекция четырехлапым и не грозит, проявил солидарность с людьми. Хотя совсем недавно хотел ограничиться усердным мытьем своих лапок.

Но и взаперти рыжий баловень время зря не теряет. Не привык котоинспектор без дела сидеть!

Мурлыка делает селфи хвостом. Фото: Кот Моста/VK

- Научился делать селфи хвостом! Рассказывайте, а что вы освоили за время карантина? – не преминул похвалиться Мостик.

Пользователи поделились своими достижениями в комментариях к посту: «Я бросила курить!»; «А мы с моим котиком едим и спим. В результате освоим лишний вес! А ты все что-то придумываешь – молодец!»; «Научились делать косметические маски и печь домашний хлеб»; «Сидим дома и соблюдаем правила: все выстоим, выдержим и будем здоровы!»; «Теперь умею шить многоразовые медицинские маски».

Новое хобби. Фото: Евгения Поцелуйко/ Кот Моста/VK

А вот одна из подписчиц даже опубликовала фотографию своего увлечения на карантине: «Новое хобби. Первые 3 модели - мое кошачье семейство!»

У кота мордочка стала круглее. Фото: Кот Моста/VK

Вдобавок, рыжий, сидя дома, стал более весомой личностью.

- Без ежедневной 19-километровой пробежки отрастил себе щеки... Хотя, это просто удачное фото, - признался своим фанатам мурлыка.

Коллеги балуют Мостика вкусняшками. Фото: Кот Моста/VK

Но поклонники его тут же успокоили: - Красавец ты, Мостик! Хотя над сохранением спортивной формы нужно работать, ты безусловно прав!

Появилось в паблике и стихотворение о самоизоляции:

«Непривычная истома, дни так медленно идут,

и сижу, как все, я дома, только щеки вот растут.

Пробежаться бы, как раньше, не скучать и не тужить.

Что же ждет нас с вами дальше? Знаю точно - будем жить!»

Да, и кот, несмотря на внешнюю браваду, немножко скучает в четырех стенах, поэтому и перелистывает старый фотоальбом.

Мостик в молодости. Фото: Кот Моста/VK

- Вот таким я прибежал на стройку в 2015 году, - предается ностальгии Мостик.

Архивный снимок оценили подписчики: «Худющий и мелкий, а взгляд бандитский. Теперь толстенький, вальяжный и взгляд серьезный и спокойный. Коллеги явно любят и заботятся. Мое уважение!».

Рыжий четыре года отдал стройке века, на которую попал совсем молодым котенком. За это время он, благодаря, гениальному уму и неотразимой харизме, достиг статуса котоинспектора, главного прораба и талисмана Крымского моста. Его изображением даже украсили одну из моста переправы через Керченский пролив.

После запуска железнодорожного движения строители уехали работать в другие регионы страны, а кот остался приглядывать за эксплуатацией моста, заодно пристраивая в добрые руки собак с острова Тузла.

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