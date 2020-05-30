Кот Мостик: «Возвращаюсь на мост. Аж мурашки под шерстью пробегают. Наконец-то!»
Рыжий мурлыка, звезда и знаменитость, не только известный мостостроитель, но и заядлый блогер. На своих страничках в соцсетях кот рассказывает о своем житие-бытие.
Особое место в своей жизни усатый отводит правильному и здоровому питанию, поэтому отдает предпочтение морепродуктам. Пушистый обожает креветки. Коллеги знают эту слабость и частенько балуют хвостатого гурмана.
Кот Мостик перед трудовой сменой подкрепляется креветками .Видео: Кот Моста/VK
Кот же не дармоедничает. Поел креветок и на работу!
Тем более, что Мостик в отличной физической форме - самоизоляция во время пандемии ему пошла на пользу: - Большие выходные закончились! Отоспался, готов к возвращению на мост. Только от одной мысли мурашки под шерстью пробегают. Наконец-то!
Кот Мостик: Соскучился по Крымскому мосту! Теперь при обходе всех 19 км наслаждаюсь каждым метром! .Видео: Кот Моста/VK
- Соскучился по мосту! Теперь при обходе всех 19 километров наслаждаюсь каждым метром! – не скрывает мурлыка своих чувств.
Раз-два-три! Оп-ля! И главный котоинспектор, держащий на контроле эксплуатацию масштабного сооружения, соединяющего полуостров с материком, запрыгнул в кабину грузовика.
Кот Мостик проехался на грузовике через Керченский пролив.Видео: Кот Моста/VK
Красота, красота - Грузовик везет кота!
Прокатился с ветерком, а потом взялся за исполнение своих обязанностей. Куда только сентиментальность подевалась.
Котонадзор в работе. Фото: Кот Моста/VK
- Техника на мосту должна блестеть, как моя медаль! Решил проверить каждый грузовик до начала дежурства, - проснулся в Мостике грозный начальник.
Подписчики поддержали его служебное рвение:
- Цель ясна, настрой серьезный.
Установка – «все блестит»!
Выполнять - молниеносно,
марафетить внешний вид.
Оценили и фото: - Очень красивое цветовое решение: грузовик цвета весенних листочков, карабины - сирень, рыжий кот, белые лапы, голубое небо и красный шнурок. И, конечно, серебристая медаль!
Лучший отдых, там где есть море. Фото: Кот Моста/VK
Но прошло время. Кот выдохся и отправился поближе к морскому берегу, дразня своих подписчиков: - Кто соскучился по пляжу? Делюсь с вами южным настроением! Жду в гости, как только карантин снимут.
Мурлыка набрался сил, пока был без дела. Фото: Кот Моста/VK
А затем и вовсе на боковую: - Устал с непривычки столько работать. Побегу на диван отсыпаться!
Рыжий четыре года отдал стройке века, на которую попал совсем молодым котенком. За это время он, благодаря, гениальному уму и неотразимой харизме, достиг статуса котоинспектора, главного прораба и талисмана Крымского моста. Его изображением даже украсили одну из моста переправы через Керченский пролив.
После запуска железнодорожного движения строители уехали работать в другие регионы страны, а кот остался приглядывать за эксплуатацией моста. Вдобавок Мостик вошел в жюри конкурса кошек.
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Железнодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив планируют сдать в декабре 2019 года (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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