Кот Мостик: «Возвращаюсь на мост. Аж мурашки под шерстью пробегают. Наконец-то!»

Рыжий мурлыка, звезда и знаменитость, не только известный мостостроитель, но и заядлый блогер. На своих страничках в соцсетях кот рассказывает о своем житие-бытие.

Особое место в своей жизни усатый отводит правильному и здоровому питанию, поэтому отдает предпочтение морепродуктам. Пушистый обожает креветки. Коллеги знают эту слабость и частенько балуют хвостатого гурмана.

Кот Мостик перед трудовой сменой подкрепляется креветками .Видео: Кот Моста/VK

Кот же не дармоедничает. Поел креветок и на работу!

Тем более, что Мостик в отличной физической форме - самоизоляция во время пандемии ему пошла на пользу: - Большие выходные закончились! Отоспался, готов к возвращению на мост. Только от одной мысли мурашки под шерстью пробегают. Наконец-то!

Кот Мостик: Соскучился по Крымскому мосту! Теперь при обходе всех 19 км наслаждаюсь каждым метром! .Видео: Кот Моста/VK

- Соскучился по мосту! Теперь при обходе всех 19 километров наслаждаюсь каждым метром! – не скрывает мурлыка своих чувств.

Раз-два-три! Оп-ля! И главный котоинспектор, держащий на контроле эксплуатацию масштабного сооружения, соединяющего полуостров с материком, запрыгнул в кабину грузовика.

Кот Мостик проехался на грузовике через Керченский пролив.Видео: Кот Моста/VK

Красота, красота - Грузовик везет кота!

Прокатился с ветерком, а потом взялся за исполнение своих обязанностей. Куда только сентиментальность подевалась.

Котонадзор в работе. Фото: Кот Моста/VK

- Техника на мосту должна блестеть, как моя медаль! Решил проверить каждый грузовик до начала дежурства, - проснулся в Мостике грозный начальник.

Подписчики поддержали его служебное рвение:

- Цель ясна, настрой серьезный.

Установка – «все блестит»!

Выполнять - молниеносно,

марафетить внешний вид.

Оценили и фото: - Очень красивое цветовое решение: грузовик цвета весенних листочков, карабины - сирень, рыжий кот, белые лапы, голубое небо и красный шнурок. И, конечно, серебристая медаль!

Лучший отдых, там где есть море. Фото: Кот Моста/VK

Но прошло время. Кот выдохся и отправился поближе к морскому берегу, дразня своих подписчиков: - Кто соскучился по пляжу? Делюсь с вами южным настроением! Жду в гости, как только карантин снимут.

Мурлыка набрался сил, пока был без дела. Фото: Кот Моста/VK

А затем и вовсе на боковую: - Устал с непривычки столько работать. Побегу на диван отсыпаться!

Рыжий четыре года отдал стройке века, на которую попал совсем молодым котенком. За это время он, благодаря, гениальному уму и неотразимой харизме, достиг статуса котоинспектора, главного прораба и талисмана Крымского моста. Его изображением даже украсили одну из моста переправы через Керченский пролив.

После запуска железнодорожного движения строители уехали работать в другие регионы страны, а кот остался приглядывать за эксплуатацией моста. Вдобавок Мостик вошел в жюри конкурса кошек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крымские коты настолько суровы, что охотятся не на мышей, а на буксиры!»: Талисман Керченского моста «постит» фото из самоизоляции

Рыжий талисман Крымского моста рассказал, чем занимается в самоизоляции (подробнее)

«А что вы освоили за время карантина?»: Кот Мостик делает селфи хвостом, сидя на изоляции

Талисман Крымского моста активно набирает вес, а фанаты пишут ему стихи (подробнее)

«Лапки с мылом мою»: Талисман Крымского моста рассказал о правилах гигиены при пандемии

Кот Мостик просит всех следовать его примеру, чтобы не дать шанса коронавирусу (подробнее)

Кот Мостик ищет хозяев для 57 собак с острова Тузла

Четвероногим вахтовикам Крымского моста нужен дом

(подробнее)

Кот Мостик: «Ухожу! Испугались?»

Талисман Крымского моста поделился планами на будущее (подробнее)

Крымский мост разукрасили граффити: Кот Мостик и строитель украсили одну из опор

Рисунок увидят пассажиры поездов, которые едут на полуостров (подробнее)

Кот Мостик: Я вам не милый! У меня на морде написано - я серьезный начальник!

Рыжий прораб весь в работе, он придумывает имена для 307 опор железнодорожной части Крымского моста (подробнее)

Личной жизнью заниматься некогда: Кот Мостик решил искать невесту, когда по мосту пойдут поезда

Железнодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив планируют сдать в декабре 2019 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крымские коты настолько суровы, что охотятся не на мышей, а на буксиры!»: Талисман Керченского моста «постит» фото из самоизоляции

Рыжий талисман Крымского моста рассказал, чем занимается в самоизоляции (подробнее)

«А что вы освоили за время карантина?»: Кот Мостик делает селфи хвостом, сидя на изоляции

Талисман Крымского моста активно набирает вес, а фанаты пишут ему стихи (подробнее)

«Лапки с мылом мою»: Талисман Крымского моста рассказал о правилах гигиены при пандемии

Кот Мостик просит всех следовать его примеру, чтобы не дать шанса коронавирусу (подробнее)

Кот Мостик ищет хозяев для 57 собак с острова Тузла

Четвероногим вахтовикам Крымского моста нужен дом

(подробнее)

Кот Мостик: «Ухожу! Испугались?»

Талисман Крымского моста поделился планами на будущее (подробнее)

Крымский мост разукрасили граффити: Кот Мостик и строитель украсили одну из опор

Рисунок увидят пассажиры поездов, которые едут на полуостров (подробнее)

Кот Мостик: Я вам не милый! У меня на морде написано - я серьезный начальник!

Рыжий прораб весь в работе, он придумывает имена для 307 опор железнодорожной части Крымского моста (подробнее)

Личной жизнью заниматься некогда: Кот Мостик решил искать невесту, когда по мосту пойдут поезда

Железнодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив планируют сдать в декабре 2019 года (подробнее)