«Крымские коты настолько суровы, что охотятся не на мышей, а на буксиры!»: Талисман Керченского моста «постит» фото из самоизоляции

Рыжий талисман Крымского моста, когда началась пандемия, проявив выдержку и дисциплину отправился в самоизоляцию.

- Вы уже решили, чем займетесь после самоизоляции? Я на мост убегу и первым делом на арки заберусь. Скучаю по морским просторам! - строит планы на ближайшее будущее Мостик.

Под эффектным фото на страничке Мостика в соцсети, где он с высоты следит за юрким судном, бороздящим морские просторы, тут же появился комментарий: «Крымские коты настолько суровы, что охотятся не на мышей, а на буксиры!»

Пушистый на отдыхе набирает вес. Фото: кот Моста/VK

- Вот закончится самоизоляция и ка-а-а-к начнем работать не покладая лап, - гласит еще один пост рыжего кота в соцсети.

Заскучал мурлыка от безделья, так и рвется на работу. Главный прораб стройки века, после запуска железнодорожного движения через Керченский пролив, остался присматривать за эксплуатацией Крымского моста. Острый нюх, острый глаз и моментальная реакция в любом деле нужны!

Да, рыжий – единственный в мире кот-мостостроитель, а вот свободное время он, как все кошачьи, обожает проводить лежа на диване.

Кот Моста: "Я скоро превращусь в котоколобка! ".Видео: кот Моста/VK

- Рабочий день в горизонтальном положении. С такими буднями я скоро превращусь в котоколобка! – мурлычет Мостик на видео. - А вы как будни проводите в самоизоляции? Подписчики живо откликнулись на этот пост: «Занимаемся салообразованием»; «Солдат спит, служба идет»; «Вместе с котом превращаемся в колобков».

Кот-трудоголик. Фото: кот Моста/VK

Особо внимательные озаботились самочувствием своего любимчика: «Мостюшка, тебе ремешок с медалькой не жмет? Коллеги находят время, чтобы тебе за ушком почесать?»; «Ремешок нужно немного расслабить!»

Но кот успокоил своих подписчиков: - Не переживайте, так кажется из-за шерсти. На деле ошейник сидит как надо, я доволен. Спасибо за заботу!

Зашел разговор и о женитьбе: «Ты случайно не нашел себе кошечку?»

- Много работы, некогда кошечку искать, еще и карантин, - заявил Мостик, который уже давно всенародно заявил, что он закоренелый холостяк.

А пока Мостик дышит свежим воздухом на балконе, а потом уже традиционно берет в лапы фотоальбом.

- Продолжаю перебирать старые фотографии, чем еще на самоизоляции заниматься... Люблю смотреть на себя в каске, сразу видно - начальник! А то, что каска красная - специально, к цвету шерстки, - вспоминает былое мурлыка.

Каска коту к лицу. Фото: кот Моста/VK

Кот участвовал в строительстве моста с самого начала. Фото: кот Моста/VK

Кот обожает обнимашки. Фото: кот Моста/VK

- Эх, по понедельникам традиционно бегал поздравлял строителей с новой рабочей неделей. А теперь скучаю по нашим крепким обнимашкам, - признался рыжий.

Рыжий в большом почете у своих коллег. Фото: кот Моста/VK

Рыжий четыре года отдал стройке века, на которую попал совсем молодым котенком. За это время он, благодаря, гениальному уму и неотразимой харизме, достиг статуса котоинспектора, главного прораба и талисмана Крымского моста. Его изображением даже украсили одну из моста переправы через Керченский пролив.

После запуска железнодорожного движения строители уехали работать в другие регионы страны, а кот остался приглядывать за эксплуатацией моста, заодно пристраивая в добрые руки собак с острова Тузла.

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