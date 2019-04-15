Капитан «Норда» - «Комсомолке»: Ни от кого не скрываюсь, живу полноценной жизнью

Прошло уже два месяца с тех пор, как капитан крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко вернулся домой. Киев решил, что моряка, который совершенно открыто пересек границу и ни от кого не скрывается, следует… объявить в розыск.

Напомним, Горбенко вместе с еще девятью крымчанами-рыбаками в марте прошлого года по-пиратски захватила Госпогранслужба Украины посреди Азовского моря (см. рубрику «Справка «КП»). На капитана незалежная завела аж два уголовных дела. Правда, рассматривать их по существу начали только после того, как Горбенко выехал на полуостров.

- Капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, поэтому 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск, - сообщили в украинской прокуратуре.

НЕ ДО КОЗНЕЙ УКРАИНЫ

Самому капитану после возвращения в Крым совсем не до киевского суда.

- Я ни от кого не скрываюсь, живу полноценной жизнью. Мы с командой ждем, когда же у нас появится новое судно, чтобы снова выйти в море, - сказал «Комсомольской правде - Крым» Владимир Горбенко.

- Володя вплотную занимается своим здоровьем, - поделилась мама моряка Евгения Горбенко. - Он много времени проводит со своей семьей - соскучился по ним.

- Вот только недавно все медицинские процедуры закончил, - продолжает начальник Владимира, председатель Рыбколхоза имени Первого мая Сергей Лесков. - Сердце подлечил, нервную систему. Врачи сказали, что на нервной почве здоровье подкосило. Владимир Николаевич восстановил все документы, утерянные на Украине, подтвердил свою квалификацию судоводителя, сейчас ожидает выдачи нового диплома. Раз в пять лет надо заново проходить экзамены, вот как раз время подошло.

Весь рыбколхоз сейчас ожидает только одного - получения нового судна взамен «Норда», конфискованного Украиной.

- Мы нашли судно в Мурманске, Сергей Валерьевич (Аксенов, глава Крыма - Ред.) в середине марта дал поручение оказать нам помощь, и не позднее 1 июня передать это судно предприятию, но исполнители, по моему мнению, намеренно тормозят его выполнение, дискредитируют своим бездействием главу республики - никаких документов не составлено, тендер не объявлен, меня абсолютно игнорируют, на связь не выходят, - посетовал Лесков. - Работы без «Норда» у нас нет, все по домам сидят. Если бы вопрос о передаче нового судна был активен, что можно было бы выезжать в Мурманск - на прием, подготовку судна к переходу. А так… пока ждем, живем только этой надеждой. Время безвозвратно и бестолково уходит.

Решение киевского суда объявить капитана в розыск председатель рыбколхоза воспринял с горькой усмешкой:

- Изначально ситуация складывалась как провокация. Вот провокация и продолжается, не унимаются. Ничего хорошего с той стороны ждать не приходится.

«ДЕЛО ПРОСТО ПОДВЕСИЛИ»

Адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы Владимира Горбенко на Украине, считает, что таким образом суд просто «заморозил» бесперспективное производство.

- Суд приостановил рассмотрение дела. Это решение, которое устраивает и суд, и следствие, дело просто подвесили. Никто не заинтересован доводить его до конца, потому что в материалах дела нет доказательств вины капитана, и закончиться оно может только оправдательным приговором, - сказал Могильницкий.

Еще один адвокат Дмитрий Щербина добавил, что решение суда противоречит украинскому законодательству.

- На законное это решение не тянет, потому что это подготовительное судебное заседание, и на данной стадии приостанавливать дело и объявлять в розыск нельзя. Тем не менее, судья это сделал, - отметил защитник. - К сожалению, это определение суда не обжалуется по закону. Дальнейший порядок действий мы будем согласовывать с Горбенко.

Ранее предполагалось, что на заседаниях суда в Киеве капитан судна «Норд» будет присутствовать по видеосвязи, однако с этим возникли трудности.

- Неудобно каждый раз ездить в Ростов, а суды с местом дислокации в Крыму... украинский суд никогда этого не разрешит, бесполезно даже подавать ходатайство, - отметил Щербина.

МНЕНИЕ

«Горбенко оставил Киев в дураках»

Политолог Владимир ДЖАРАЛЛА:

- Не забудем, не простим - этим лозунгом руководствуются украинские чиновники, когда речь заходит о Крыме. Капитан Горбенко своим пробегом оставил их в дураках, они должны отработать тему. Самому ему это ничем не грозит, хотя, несомненно, в Азовском море все идет к столкновению. К сожалению, другого языка они не понимают.

СПРАВКА «КП»

Рыболовецкий сейнер «Норд» захватили украинские пограничники посреди Азовского моря 25 марта 2018 года. На борту находились 10 человек, все – жители Керчи, граждане России. Официально рыбакам заявили, что их задержали за незаконный рыбный промысел, хотя необходимые бумаги на вылов у капитана были. Судно отконвоировали в Бердянск, в течение недели экипаж был заперт на борту вместе с пятью тоннами гниющей рыбы в трюме. Вода и запасы провизии заканчивались, а адвокаты далеко не сразу смогли повидаться со своими подзащитными и доставить продукты.

Девятерых рыбаков оштрафовали за якобы незаконное пересечение украинской границы и отпустили, а на капитана Владимира Горбенко возбудили сразу два уголовных дела и поместили в изолятор.

Остальные члены экипажа не могли вернуться домой, потому что все документы, удостоверяющие личность, у них отобрали. Консульство РФ оформило им новые паспорта, однако улететь удалось только двоим, а остальных сняли с самолета под надуманным и незаконным предлогом - якобы документы недействительны. Впоследствии их обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров, все это время семеро моряков жили на территории посольства РФ в Киеве.

Сейнер «Норд» Украина выставила на торги, однако аукционы постоянно срываются ввиду отсутствия желающих купить крымские судно.

А вот рыбколхоз имени Первого мая в Керчи, которому принадлежал сейнер, лишился своего единственного судна, а значит – по сути, средств к существованию. Предприятие обратилось за помощью к властям республики, и Сергей Аксенов пообещал решить проблему колхоза.

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