О трагедии в Керченском политехническом колледже снимут фильм

Стало известно о том, что планируется снять киноленту о трагедии, произошедшей в Керченском политехническом колледже: 17 октября 2018 года студент Владислав Росляков устроил бойню прямо в стенах этого учебного заведения.

- Ну вот, теперь можно раскрыть секрет. Мы с Marantidi Leonid делаем фильм про трагедию в Керчи. Папа проекта - Тимур Бекмамбетов, - такой пост разместила сценарист Ксения Леонова на своей странице в Facebook. - По предварительным наброскам, расследование ведутся от лица журналиста, который не выходит из дома после перелома позвоночника, все время жрет гамбургеры и на всех ворчит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директору школы приходится выбирать: Подлатать крышу или нанять охрану

После трагедии в Керчи школы города начали патрулировать сотрудники Росгвардии (подробнее)

Был нелюдимым и ходил со штык-ножом: Однокурсники охарактеризовали предполагаемого убийцу 18 человек в Керчи

Тело стрелка обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойню

Стала известна личность предполагаемого организатора теракта в колледже Керчи, из-за которого погибли 18 человек, еще 50 пострадали. (подробности)

Студентка колледжа в Керчи, где произошел взрыв: "Мы выпрыгивали из окон, подруге попал осколок в ногу"

В Керченском политехническом колледже прогремели взрывы (подробнее)Подруга керченского стрелка: «Влад показал ружье и сказал, что хочет устроить Колумбайн. А я не поверила»

Журналистам «КП» удалось пообщаться со студенткой, которая могла предотвратить бойню в политехническом колледже Керчи (подробнее)

Опубликована видеозапись нападения на керченский колледж: как Росляков устроил бойню

Парень вошел в учебное заведение со двора, вход никем не охранялся (подробнее)

Отец одногруппника керченского стрелка: Не нужно делать из Рослякова жертву, никто в колледже над ним не издевался

Убийца занимался боксом и уложил на лопатки самого сильного в группе парня (подробнее)

Эксперты спорят, мог ли керченский стрелок сам себя убить

Специалистов смущает травма головы и поза, в которой нашли Владислава Рослякова (подробнее)

Был нелюдимым и ходил со штык-ножом: Однокурсники охарактеризовали предполагаемого убийцу 19 человек в Керчи

Тело стрелка обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойню [видео]

Друг студента, устроившего теракт в колледже: «Он играл в компьютерные игры, где нужно расстреливать школу»

О 18-летнем Владиславе Рослякове, устроившем взрыв в Керченском политехническом колледже, известно немного. «Комсомольской правде» удалось поговорить с его другом. (подробнее)