«Я не украла и не убила»: Уволенная из-за скандала с шубами чиновница из Керчи высказалась о случившемся

Экс-председатель горсовета Керчи Мая Хужина, которая лишилась должности из-за скандала с блокадниками, считает, что не сделала ничего предосудительного, когда с коллегами пошла дарить ветеранам пироги.

- Да я первое время не была согласна (со своим увольнением - Ред.), потому что я ничего предосудительного не сделала - я не украла, я не убила. Я поздравила своих блокадниц, к которым лично приехала домой, - заявила она.

Чиновницы подарили ветеранам медали, цветы и хлеб. Фото: Мая Хужина / Facebook

Она подчеркнула, что шубу надо носить, а не хвастаться, и у нее их несколько, уточнила экс-глава Горсовета Керчи в эфире телеканала НТВ.

- Мы не думали, что это будет пиар-акция. Это отчет о проделанной работе, - уточнила Хужина

Напомним, что одна из участниц скандала с блокадниками, депутат Госсовета Крыма от Керчи Ирина Черненко, накануне публично извинилась перед жителями города-героя.

Следует напомнить, что после громкого скандала вокруг поздравления блокадников Керчи, глава местного городского совета Мая Хужина написала заявление об отставке. Оно последовало после слов главы Крыма, назвавшего ситуацию дикой и потребовавшего уволить чиновников.

Мая Хужина и Лариса Щербула поздравляют блокадницу. Фото: Мая Хужина / Facebook

Шквал негативных комментариев обрушился на Хужину и ее заместителей 30 января, когда пользователи социальных сетей обратили внимание на фотоотчет о поздравлении блокадников, живущих в Керчи. На снимках, опубликованных в Facebook, чиновники в дорогих шубах дарили ветеранам пироги, медали и цветы. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, а наряды чиновников вычурными.

Сами сотрудники городского совета объяснили свой внешний вид тем, что просто не успели снять с себя верхнюю одежду, поскольку торопились поздравить других ветеранов. Однако такая трактовка ситуации не устроила ни руководство региона, ни жителей полуострова.

Лариса Щербула и Диана Ушакова поздравляют блокадника. Фото: Мая Хужина / Facebook

На внеочередной сессии местного горсовета, которая состоялась 3 февраля, председатель городского совета Мая Хужина, а также ее заместитель Лариса Щербула сложили полномочия. Депутаты проголосовали за их отставку единогласно.

При этом сами блокадники не считают себя оскорбленными. В комментарии КП-Крым одна из блокадниц - Евгения Прошина - заявила, что хлебом нельзя обидеть человека.

- Какое они совершили преступление, а? Норковые шубы надели? Надо было убрать - сделайте как-то по-другому, зачем вот это раздувать? И нас по всем каналам теперь крутят… кому это надо? Вот прославились! - говорит керчанка.

Накануне делегация из Общероссийского движения «Сильная Россия», объединяющих офицеров и патриотически настроенных граждан о всей страны, побывала в гостях у керченских блокадников и вручила подарки. В составе делегации вошли офицеры, Герои России.

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