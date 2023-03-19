Почему родные 5-летней Даши Пилипенко, зверски убитой отчимом, не приезжают на ее могилку в Крым

Даше было всего 5 лет, когда ее убили. Фото: архив КП

Крымский полуостров до сих пор помнит трагедию, которая разыгралась в небольшом селе Кропоткино Раздольненского района: 44-летний мужчина зверски расправился с падчерицей Дашей Пилипенко, которой не было и шести лет. Преступник, которым оказался отчим девочки, долго издевался над беззащитной жертвой, а затем утопил ее в ванной. После этого изувер вывез безжизненное тело на пустырь и закопал в куче перепревшего свиного навоза. Затем Александр Пилипенко заявил в полицию о пропаже приемной дочери.

Отчим убил малышку, а затем заявил, что девочка пропала. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Несколько дня жители села и волонтеры отряда «ЛизаАлерт» прочесывали окрестности Кропоткино, следователи опрашивали всех, кто знал семью. Поиски прекратились, когда убийца признался в содеянном.

БАБУШКА И ДЕДУШКА ДАВНО НЕ БЫЛИ НА МОГИЛКЕ ВНУЧКЕ

Жители Раздольненского района несли гроб на руках. Фото: архив КП

Несчастное дитя похоронили на местном кладбище – малютку провожали всем селом.

Малышку похоронили на сельском кладбище в Крыму. Фото: архив КП

Похороны прошли очень эмоционально, ведь погиб ни в чем неповинный ребенок.

Весной принято навещать могилы близких, наводить порядок на месте успокоения, сажать цветы.

Могила Даши Пилипенко. Фото: семейный архив.

Но родные Даши уже давно не были на сельском кладбище, где на могилке шесть гранитных кубиков, один из которых скатился вниз. Композиция символическая - девочку убили за несколько дней до 6-летия.

- Радоница в этом году 25 апреля. Очень хотим проведать могилу Даши, но пока не можем, - рассказала КП-Крым бабушка убитой девочки Любовь Никитина, которая живет на материковой части России, за две тысячи километров от Крымского полуострова.

СТАЛИ ОПЕКУНАМИ РОДНОМУ ВНУКУ

Женщина вместе с мужем воспитывает внука – братишку Даши. Бабушка и дедушка заменили мальчику родителей: его отца-убийцу посадили в тюрьму, а у мамы, от сильных переживаний, помутился рассудок и она год провела в спецлечебнице.

- Екатерина (мама Даши,-от авт.) сейчас работает вахтами на Сахалине, зять-убийца сидит в тюрьме, - рассказала КП-Крым Любовь Никитина.

Молодая женщина очень тяжело перенесла смерть дочери. Однако согласилась отдать на воспитание бабушке и дедушке своего сына и подписала нужные бумаги. Отец же заартачился, пришлось лишать его родительских прав через суд. Пока на руках у опекунов нет всех нужных документов, уезжать вместе с внуком за пределы родной области они не имеют права. Доверять же ребенка даже самым близким людям не могут – слишком любят малыша, чтобы расставаться с ним даже пусть и на несколько дней.

Вот и получается, что съездить проведать могилку убитой Даши некому.

УБИЙЦЕ РЕБЕНКА СМЯГЧИЛИ НАКАЗАНИЕ

Александру Пилипенко за смерть Даши дали по полной программе – присудили пожизненное заключение. Но хорошие адвокаты поработали на совесть и пожизненное заключение преступнику заменили на 19 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Семья Пилипенко внешне была благополучной. Фото: семейный архив

- В ходе рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке установлено, что в действиях Пилипенко А.А. имеет место активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку виновный после задержания признался в содеянном, дал подробные показания, в ходе проверки показаний указал место сокрытия трупа девочки, а также сообщил иные обстоятельства совершенного им преступления, - сообщила пресс-служба Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

То есть убийца активно содействовал следствию, признался в преступлении и дал подробные показания – это и стало основанием для смягчения приговора. Но злодей и такое наказание считает слишком жестоким и хочет, чтобы ему еще скостили срок.

- На судебном заседании, которое проходило в режиме видеоконференции, Александр заявил, что ему осталось сидеть года четыре, не больше, - рассказала КП-Крым Любовь Никитина.

Непонятно имеет ли осужденный веские основания для такого заявления, или просто бравирует.

- Господи, да где же они познакомились?! Не будь это брака, Даша уже ходила бы в школу! – невольно вырвалось в конце беседы у журналиста КП-Крым.

- Где?! Да в интернете, - таков был ответ бабушки убитой девочки.

Остается напомнить, что в Севастополе убийца с сайта знакомств задушил девушку на первом свидании и получил 12 лет тюрьмы.

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