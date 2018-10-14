Крымское правительство выделит больнице Армянска 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-14T17:32:45+03:00

В центральной городской больнице Армянска не хватает врачей и медицинского оборудования. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования и химреактивов

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В Армянске, городе на севере Крымского полуострова, есть определенные сложности в здравоохранении - такие выводы озвучил глава Республики Крым.

- Одной из ключевых проблем для города остается нехватка специалистов в Центральной городской больнице и необходимого оборудования, - сообщает Сергей Аксенов. - В этой связи будет пересмотрена программа «Земский доктор», в результате чего будет выявлено, почему не были достигнуты целевые показатели.

Руководитель региона, также заявил, что правительство примет дополнительные меры поддержки медицинских работников, чтобы устранить кадровый дефицит. На сегодняшний день уже решен вопрос о еженедельных выездах специалистов в больницу города Армянска. Вдобавок региональное правительство предоставит учреждению здравоохранения два миллиона рублей. Деньги пойдут на покупку гематологического, биохимического анализаторов и химических реактивов.

Напомним, что Армянску сейчас уделяется особое внимание, после того, как в ночь на 24 августа в город случился выброс сернистого ангидрида. Эксперты выяснили, что причиной химического выброса стал высохший кислотонакопитель завода «Крымский Титан».

4 сентября, из-за проблем с экологией - превышения концентрации вредных веществ в воздухе, детей из Армянска и близлежащих сел вывезли в санатории и лагеря отдыха Евпатории, Сак и Черноморского района.

9 сентября была приостановлена работа цехов «Крымского Титана».

Дело дошло до введения режима ЧС – чрезвычайная ситуация в самом Армянске и прлегающих селах.

24 сентября же стало известно, что дети, которые уехали из Армянска на оздоровление в связи с выбросами химикатов в воздух, возвращаются домой. Режим ЧС был властями отменен.

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