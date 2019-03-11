Экипажу «Норда» из Керчи купят новое современное судно, вместо захваченного Украиной

НОВЕЕ «НОРДА» НА 50 ЛЕТ

Рыбакам из Керчи скоро купят новый сейнер взамен «Норда», который захватила Украина. Крымские рыбаки уже нашли подходящее судно.

- Глава республики Сергей Аксенов отдал распоряжение по выделению средств, покупку и передачу судна в собственность предприятию, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» председатель рыбколхоза имени Первого мая Сергей Лесков.

Рыбаки уже слетали в Мурманск, чтобы посмотреть его.

- Нашли там хорошего механика и вместе с ним посмотрели судно, проверили работоспособность основных механизмов, - отметил председатель.- Это современное судно, спроектированное и построенное в России после 2000-х. Сейнер «Норд» же проектировался в 60-х годах. Получается, что разница между судами во времени, а значит и по технологиям, почти пятьдесят лет.

Крымчане остались довольны увиденным и сейчас мечтают о том счастливом дне, когда выйдут на новом сейнере в море и наловят полные трюмы хамсы и тюльки.

Правда, придется набраться терпения. Прежде всего нужно дождаться покупки и передачи судна, затем, когда сойдет лед на северных реках и начнется навигация, а это произойдет не раньше конца мая.

И только тогда "обновку" начнут перегонять из Мурманска в Керчь. Путь предстоит долгий: судно из Мурманска обойдет Кольский залив и зайдет в Белое море, затем по Беломорканалу в Онежского озеро, потом по курсу Белое озеро и Волга. С Волгограда по Волго-Донскому каналу придет в Ростов, а там Азовское море - и до Керчи рукой подать.

Если все пройдет нормально, без технических сбое, то на дорогу уйдет один месяц.

Вот и получается, что даже при самом счастливом стечении обстоятельств рыбаки выйдут в море не раньше июля.

РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМУ ЭКИПАЖУ «НОРДА»

Кто же будет ловить рыбу на новом судне?

- Экипаж «Норда» в полном составе: на борту предусмотрено место для 12 человек. Работы хватит всем, - и председатель объяснил "Комсомольской правде - Крым", что судно напичкано электроникой, многие процессы автоматизированы и поэтому появится новая должность - механик-электрик.

Владимир Горбенко 10 месяцев пробыл на Украине.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Капитан Владимир Горбенко,который совсем недавно вернулся, между тем занимается своим здоровьем – проходит медицинское обследование.

Придется ему заниматься и оформлением бумаг: в марте у него заканчивается действие морских документов - большого перечня различных дипломов и разрешений, сертификатов. Придется решать и этот вопрос,

Вдобавок, 13 марта на Украине назначено очередное судебное заседание: в незалежной заведено уголовное дело на Горбенко за незаконное пересечение границы и вылов рыбы.

Самое интересное, что Украина не может подать в розыск, поскольку там утверждают, что полуостров часть их страны. Есть вариант - вести судебные заседание по видеосвязи, но украинская сторона пока не высказала по этому вопросу свое мнение.

СПРАВКА "КП"

Сейнер «Норд» захватили украинские пограничники в Азовском море в нейтральных водах 25 марта 2018 года. На борту находился экипаж во главе с капитаном Владимиром Горбенко. Все 10 человек все – жители Керчи, граждане Российской Федерации.

Несмотря на то, что все документы на вылов у экипажа «Норда» были, незалежная задержала их за незаконный рыбный промысел.

Девятерых членов экипажа оштрафовали за якобы незаконное пересечение украинской границы. Рыбаков не выпускали за пределы незалежной и не давали вернуться домой в Керчь.

Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов первыми вернулись домой.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В апреле 2018 года моряку Дмитрию Таразанову и коку Ирине Обориной удалось улететь в Минск из Киева, а затем через Москву в Симферополь.

В конце октября прошлого года на Крымском полуострове торжественно встретили еще семерых рыбаков, которых обменяли на украинских браконьеров.

На капитана Владимира Горбенко на Украине завели сразу два уголовных дела. Он исправно ходил на судебные заседания, которые все время откладывались по тем или иным причинам.

Возвращению капитана домой препятствовал лишь негласный запрет СБУ на пересечение границы. Срок действия меры пресечения в виде выполнения обязательств истек еще в июне 2018-го и ее не продлили. Других же ограничений не было.

В конце концов Владимиру Горбенко надоела вся эта волокита, и он в феврале 2019 вернулся в Керчи, на что имел законное право.

Сейнер «Норд» Украина конфисковала и выставила на торги. Правда, покупать его никто не спешит, аукцион сорвался уж несколько раз, хотя и цену серьезно скинули.

«Норд» - это единственное судно рыбколхоза имени Первого мая, без которого предприятию грозит разорение, а экипажу и капитану - безработица.

Предприятие обратилось за помощью к властям республики.

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