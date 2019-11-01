Разгадана тайна массовой гибели дельфинов-азовки в Крыму

Афалина, белобочка и азовка – это виды дельфинов, которые можно увидеть у берегов Крыма. Милые создания за соседство с человеком, зачастую расплачиваются своей жизнью.

Крымские ученые только в прошлом году зафиксировали 459 погибших дельфинов, часть которых задохнулась, запутавшись в рыболовецких снастях.

Морские свиньи и ритмы их жизни .Видео: ЦИСРММ Безмятежное Море Serene Sea

Больше половины мертвых млекопитающих (60 процентов) – это азовка, которую еще называют морской свиньей. На долю афалин приходится 17 процентов мрачной статистики, белобочки - 8.

Почему же именно этих небольших и юрких млекопитающих чаще всего находят мертвыми?

- Сверхвысокая потребность в энергии, а значит и в еде, у морских свиней делает их очень уязвимыми, - сообщили эксперты центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море». - Одной из причин, по которой они чаще других китообразных гибнут в орудиях лова рыбы, может быть именно эта физиологическая особенность.

Исследователи заметили, что по сравнению с афалинами и белобочками, практически все действия и движения азовок выглядят, как в ускоренной перемотке.

Морские свиньи практически все время заняты поисками косяков рыбы и ее добыче. Зарубежные ученые выяснили, что азовки едят практически непрерывно - днем и ночью. И это несмотря на то, что они прекрасные охотники и в состоянии поймать за одни час 500 штук той же хамсы.

Для такой прожорливости азовки есть три причины. Первая - относительно небольшие размеры тела (средний вес около 25-30 килограмм). Вторая - интенсивная потеря тепла в воде, особенно в холодной. Третья - высокая скорость обмена веществ.

Все вместе взятое ограничивает количество энергии млекопитающего и делает его очень чувствительной к голоду. Относительно небольшое по времени безрыбье может стоит азовке жизни.

- Известны случаи, при которых отдельные особи умирали от голода менее чем за неделю, - отмечают ученые.

Сотрудники Центра считают, что чаще всего морские свиньи попадают в рыболовные снасти именно из-за отчаянной потребностью в энергии.

Напомним, что дельфины не перестают удивлять крымчан: летом у берегов Судака даже заметили и сфотографировали млекопитающее-мутанта.

Так же появилось в социальной сети видео скорбящей матери-дельфина, которая не может смириться с гибелью дитя.

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