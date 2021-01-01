НАПАСТИ ГОДАПервый зараженный коронавирусом прибыл в Крым 21 марта из Франции. К концу месяца количество инфицированных достигло 16-ти человек.Апрель и часть мая крымчане провели в полной изоляции, из дома можно было выходить только в случае крайней необходимости. В этот период фиксировали по 15-30 зараженных в день. Но после курортного сезона количество заболевших резко выросло - осенью уже было больше 100-200 человек ежедневно, а затем и 300.Так, с начала года и до конца декабря в Крыму обнаружили больше 24,5 тысяч зараженных ковидом, из них выздоровели 19,2 тысячи человек, а около 500 скончались. Вся надежда – на вакцину. Первыми иммунизацию получили медики, а позже в декабре начали прививать и другие категории населения.Вторая напасть, которую не ждали в этом году, жесткий дефицит воды. Он заставил многие регионы Крыма перейти на почасовой график. Глава РК Сергей Аксенов назвал год самым засушливым за 150 лет, осадков выпало намного меньше обычного.Президент РФ Владимир Путин заявил, что пресную воду для Крыма будут добывать, в том числе, из-под Азовского моря. Еще одно перспективное направление – опреснение морской воды. Первую такую установку уже начали строить в поселке Фрунзе Сакского района. Строительство второго агрегата запланировано в Ялте.Строительство займет не меньше полутора лет, поэтому быстро решить проблему водоснабжения в Крыму не получится.ГЕРОЙ ГОДАСемилетняя девочка Даша Павлова, отдыхающая в дном из крымских отелей с семьей, стала настоящей героиней. Ее друг, пятилетний мальчишка, катался на самокате около бассейна и не вписался в поворот. Он упал в бассейн глубиной в полтора метра и чуть не утонул. Увидев это, Даша нырнула в воду и спасла друга.Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов вручил Даше медаль «За спасение утопающих». Позже героическую первоклассницу наградили памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОДАОколо полугода трое крымских рыбаков пребывали в плену у нигерийских пиратов. Им чудом удалось выжить. Весной, когда границы между странами были закрыты из-за коронавируса, суда Djibloho и Rio Mitong стояли в порту Малабо. Ночью пираты ворвались на борт и похитили электромехаников Алексея Перфильева и Валентина Нечая из Севастополя и моториста Вячеслава Сечина из Симферополя. Оружия у ребят не было, так что пришлось сдаваться в плен.Несколько месяцев пираты требовали у родственников пленных выкуп, но не получали его. Каждый из моряков мог в любой момент умереть, ведь питались они лишь раз в день и пили дождевую воду.В августе информация о захваченных моряках стала активно распространяться в СМИ, а Ирина Сечина, супруга Вячеслава, обратилась за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову. Позже к проблеме пленных подключилось посольство России в Нигерии, и осенью крымчан уже освободили из плена. 22 октября моряки приземлились в аэропорту Симферополя и встретились с семьями.ЛЮБОВЬ ГОДАСамой романтичной историей в этом году стала любовь семнадцатилетней Маши* и восемнадцатилетнего Олега*. Крымские Ромео и Джульетта решили вместе отправиться в путешествие, но перед этим обчистили своих родителей. Вечером 4 декабря влюбленная парочка быстро собрали вещи, вскрыла родительский сейф у Маши дома и забрала оттуда миллион рублей. Они купили билеты и улетели на север ближайшим рейсом. Об их внезапном путешествии не знали даже друзья, а родители забили тревогу спустя сутки. Сбежавших подростков словили в Магадане местные полицейские. Их отправили домой, но разлучать не стали.*Имена измененыЛЮДИ ГОДАСамый сильный удар пришлось принять врачам. Вместо белых халатов пришлось надеть многослойные противочумные костюмы, а лица - закрыть респираторами и тугими очками.В знак благодарности в Крыму больше полутора тысяч врачей «красной зоны» получат государственные награды. Двоих - заместителя главврача по медчасти Нижнегорской районной больницы Викторию Андрейченко и анестезиолога-реаниматолога Ялтинского филиала Федерального медико-биологического агентства Сергея Солнцева крымские власти посмертно наградят орденом «За верность долгу».УТРАТЫ ГОДАВ этом году скончались два человека, чья работа внесла огромный вклад в развитие региона.Весть о кончине главы Ялты Ивана Имгрунта шокировала не только горожан, но и всех жителей Крыма. Градоначальник скончался на 59 году жизни 18 октября. Коллегам мэр запомнился своими инициативами. Так, в июле мэр взял в руки метлу и вышел на набережную в форме дворника, чтобы организовать акцию в поддержку чистоты прибрежного города.Еще одна утрата этого года - смерть первого председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе. Его не стало в ночь на 17 ноября на 68 году жизни.ПОБЕДИВШИЕ КОВИДЗа все время с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заболело больше 24 тысяч человек. Напасть коснулась не только местных жителей, но и чиновников, министров и других высокопоставленных лиц.О том, что вице-премьер Крыма Елена Романовская заразилась COVID-19, стало известно 9 сентября. 22 сентября Романовской стало хуже: пошло осложнение в легких. Чиновницу ввели в медикаментозную кому и отправили спецрейсом на Москву. На больничном министр труда Крыма находилась долгих три месяца.Коронавирус также выявили у зампредседателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова. Его госпитализировали в VIP-палату Симферопольской городской клинической больницы №7.COVID-19 выявили и у ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Андрея Фалалеева, председателя Законодательного собрания Севастополь Владимира Немцева и главы правительства Крыма Юрия Гоцанюка. На данный момент заболевшие проходят курс лечения и продолжают работать, но в дистанционном режиме.АРЕСТ ГОДАСотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка по подозрению в получении крупной взятки.Будучи первым заместителем главы курортного города Вавренюк получил через посредника взятку в виде объекта капитального строительства. Она предназначалась на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, а также на его согласование в аренду без проведения торгов. Против чиновника возбудили уголовное дело.РАЗБОРКИ ГОДАВ симферопольском микрорайоне Марьино, где расположено компактное поселение крымских татар, произошел конфликт. Туда заселились уроженцы Чеченской Республики, чтобы подработать на местной стройке. Спустя месяц со скандалом покинули жилище. Парней обвинили в приставаниях к местным девушкам.Разъяренный отец позвал своих друзей. На разборки с обидчиками пришли больше ста человек. Обошлось без драки, но поселенцев попросили уехать из района, а все их вещи вывезли на ближайшую остановку.СКАНДАЛ ГОДА2020 год начался со скандала в Керчи, когда председатель местного горсовета Мая Хужина решила поздравить ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками. Женщина подарила скромный подарочный набор - пару буханок хлеба и медали. Для такого события чиновница выбрала роскошную шубу из дорогого меха, который и вызвал шквал возмущений среди крымчан. Пользователи соцсетей не оценили ни наряд председателя, ни символические батоны.Главная героиня скандала пыталась оправдаться, но с каждым интервью недовольство общественности только возрастало. Хужину отправили в отставку. Спустя несколько недель всех блокадников города-героя было решено отправить в санаторий за счет республики.ОТКРЫТИЕ ГОДАНовый многопрофильный медицинский центр им. Семашко под Симферополем ввели в эксплуатацию 8 октября. До этого сроки его готовности переносили семь раз, чтобы объект полностью соответствовал проекту. Медцентр начали строить еще в 2017 году. Только на медицинское оборудование потрачено 3 миллиарда рублей.С 10 декабря в новый медцентр стали переезжать отделения из республиканской клинической больницы им. Семашко на ул. Киевская. В историческом здании останется поликлиника и одно отделение реабилитации пациентов, перенесших инсульт.ОТСТАВКА ГОДАПредседатель Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин официально покинул свой пост 28 декабря. В указе главы региона основанием для отставки прописано «по соглашению сторон служебного контракта». Акшатин возглавлял антикоррупционный комитет с момента его образования в сентябре 2014 года. В задачи входила проверка кандидатов на государственные должности, действующих руководящих сотрудников республиканских министерств и ведомств, а также руководителей государственных предприятий республиканской собственности. Каждого из чиновников комитет проверял по доходам, расходам, движению денег на счетах и имуществу.РЕКОРД ГОДАВ этом году туристический поток за три осенних месяца стал рекордным и на 27% превысил показатели осени-2019. Самым ударным стал сентябрь - 1 миллион 114 тысяч 300 туристов, что на 40% выше прошлогоднего уровня аналогичного периода. В октябре рост составил 31% до 427 тысяч туристов, в ноябре - 10% до 261 600 туристов. В итоге осенью в Крыму отдохнули 1 миллион 802 тысячи 900 человек. Активному туристическому спросу способствовали продолжительная теплая погода, комфортные температуры морской воды вдоль берега вплоть до конца ноября и ограниченный выезд за рубеж для соотечественников, привыкших проводить «бархатный сезон» на курортах Средиземноморья.Всего за два летних месяца курортного сезона, который в этом году из-за коронавируса стартовал с 1 июля, Крым принял более 3,5 миллионов туристов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФСБ задержала бывшего заместителя главы ЕвпаторииКирилл Вавренюк обвиняется в получении крупной взятки (подробнее)Мэра Евпатории Филонова задержали после обысков в администрацииВ отношении чиновника ФСБ возбудила уголовное дело (подробнее)Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавирусаМэр ушел из жизни в 59 лет (подробнее)Несовершеннолетняя крымчанка украла миллион рублей у родителей и сбежала в Магадан вместе с возлюбленнымПодростков нашли, вернули домой, но разлучать пару не стали (подробнее)