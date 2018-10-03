В Крыму будут бороться с экологическим ущербом, нанесенным «Титаном»

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-03T19:41:41+03:00

В Армянске из-за проблем с экологией детские горки покрылись ржавчиной, а самих малышей отправили на отдых к морю. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Разработан план мероприятий по его ликвидации

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В Республике Крым появился важный документ - План действий по ликвидации накопленного экологического ущерба и модернизации Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции», направленный на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

- Планом предусмотрено строительство установки нейтрализации кислых стоков с целью исключения сброса кислого стока в кислотонакопитель и его нейтрализации, - сообщает пресс-служба Мининформа Республики Крым.

Специалисты считают, что станция нейтрализации снизит нагрузку на окружающую природную среду до минимума. Ведь идет речь об исключении сбросов кислых стоков производства диоксида титана в кислотонакопитель. Вдобавок его содержимое нейтрализуют с помощью природного известняка.

В прожекте обговорена так же реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства. Будет проведена инвентаризация от неорганизованного источника выбросов – кислотонакопителя. Создадут и «гидрозатвор» кислотонакопителя, обновят системы химводоочистки предприятия.

Особое внимание собираются уделить контролю за состоянием окружающей среды в зоне влияния предприятия.

- План действий по ликвидации накопленного экологического ущерба и модернизации Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» направлен на согласование и рассмотрение в Минприроды РФ и Минпромторг РФ, - отмечают в министерстве.

Напомним, что в конце августа в Армянске зафискировали выброс сернистого ангидрида. ЧП произошло из-за обезвоженного кислотонакопителя завода «Крымский Титан».

Дело дошло до того, что 4 сентября из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе большую часть детей и подростоков из Армянска и близлежащих сел вывезли к морю - в дома отдыха и летние лагеря. 9 сентября появилась информация о приостановлении работа цехов «Крымского Титана».

Затем из-за ухудшения обстановки, каникулы детям продлили на неделю, а в Армянске и близлежащих населенных пунктах ввели режим ЧС.

После отмены ЧС, дети, уехавшие на оздоровление в связи с выбросами химикатов в воздух, вернулись домой.

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