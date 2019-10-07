Кот Мостик: «Приобретаю зимнюю увеличенную форму!»
«В простонародье - Мостик. Главный по стройке Крымского моста» - так незатейливо, простенько и со вкусом говорит о себе рыжий кот.
О своей жизни и работе он регулярно рассказывает в соцсетях. Сейчас, например, он готовится к холодам: котам теплых спецовок не положено - одна надежда на хорошее физическое состояние, то есть упитанность.
Важный и обаятельный прораб стройки века. Фото: кот Моста/VK
- Приобретаю зимнюю утепленную и увеличенную форму, - заявляет рыжий.
Несмотря на суровые рабочие будни, кот находит время для сиесты. Правда дремлет он прямо на рабочем месте.
Рыжий отдыхает прямо на рабочем месте. Фото: кот Моста/VK
- Эти пролеты не брать! И меня от обеденного сна не отвлекать, - предостерегает хвостатый своих коллег-мостостроителей от опрометчивого шага.
Если же он утром не услышал будильник, а такое даже у трудоголиков случается, то не приемлет никаких упреков в свой адрес.
Не опаздывает, а задерживается! Фото: кот Моста/VK
- Начальник не проспал, начальник очень интересный сон про мосты смотрел! – предвосхищает реакцию коллег главный прораб.
Проснувшись, тут же начинает говорит о своей любимой работе.
Каждая машина взята на строгий учет. Фото: кот Моста/VK
- Хвастаю: за год проехали 723 тысячи грузовиков! Счастливой лапой в прошлом году движение открывал, - рыжий владеет всей статистикой, имеющей отношение к переправе через Керченский мост.
Фанаты же, как и прежде, поют прорабу дифирамбы:
- Скоро стройка завершится
Чудо-чудное случится!
Наш начальник, как всегда,
Все проверит сам сперва:
Рельсы, шпалы, семафоры,
Крепко ли стоят опоры
Очень важный, ведь, объект,
Чтоб стоял он целый век!
Ленту будет разрезать,
Гордо в путь всех провожать -
Лапкой мягонькой махать!
Крымский мост. Фото: кот Моста/VK
Крымский мост и правда хорош: красив и могуч.
Одна из пользователей соцсети делится своими впечатлениями: - Даже не верится, что мост уже построен! Помню, когда мы стояли на высоком берегу двух морей в Керчи, экскурсовод показала место, где будет мост. Многие подумали, что это просто фантастика. И вот, пожалуйста, уже машины ездят, а скоро и поезда пойдут. Просто чудо!
Да и сам Мостик просто супер.
- Кто на стройке всех милее, всех румяней и белее? – задает риторический вопрос своим поклонникам.
У Мостика нет конкурентов по красоте и значимости. Фото: кот Моста/VK
Соперничества же он никого не терпит: - Ох, уж эти лебеди. Думают, что они красивее и грациознее всех. Но вы же знаете, кто лучше!
Да, рыжий прораб не обижен природой. Вот и коллеги не прочь строгого начальника потискать.
- Раньше я сам к строителям обниматься бегал, а теперь - они ко мне. Вот он - карьерный рост! - констатирует факт рыжий.
Подержать кота - это честь и награда! Фото: кот Моста/VK
- Отпускай, некогда нежиться на ручках. Взяли моду: перерывы внеочередные устраивать и со мной фотографироваться, - притворно недовольно ворчит Мостик.
Кот Моста: Фирменный техосмотр с помощью нюха . Крымский мост готовится к открытию движения поездов. Видео: Кот Моста/VK
Действительно, кот не просто кот, а настоящий мостостроитель, знающий толк в технике: - Такому профессионалу, как я, достаточно понюхать кран, чтобы понять: он готов к работе.
Если его собратья предпочитают домашние диваны и кресла, то у талисмана стройки века совсем другой вкус.
На тракторе сидеть теплее. Фото: кот Моста/VK
- Осенью на земле сидеть уже холодно, приходится подстилать теплый трактор, - лихо заявляет он.
Не за горами то время, когда рыжий сложит с себя полномочия котоинспектора - до начала железнодорожного движения осталось около двух с половиной месяцев.
Котоинспектор на рабочем месте. Фото: кот Моста/VK
- Когда будете здесь ездить, помните: каждую шпалу я потрогал и проверил сам! - претендует на место в летописи стройки века кот Мостик.
Да, талисман Крымского моста знает все нюансы и секреты возведения переправы через Керченский пролив, и наверняка войдет в историю. Особо горячие фанаты даже предлагают ему памятник поставить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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