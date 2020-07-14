«Замурчательные новости»: Кот Мостик станет журналистом

Талисман Крымского моста на весь интернет-мир заявил, что готов поменять профессию и место жительства. На место главного контролера за эксплуатацией Крымского моста рыжий баловень назначил чайку по имени Валера.

Подробности же взволнованным поклонникам он не сообщил. И вот, появились долгожданные ответы.

У мурлыки есть страницы в соцсетях. Фото: cat_the_most/Instagram

- Ни одна мышь-новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Переезжаю в редакцию РИА новостей в Симферополе. Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей, - такой пост появился на странице Мостика в соцсетях.

Рыжий душой прикипел к Крыму, влюбился по самый кончик хвоста в полуостров, поэтому и решил блеснуть своими талантами.

Мостик будет сообщать сногсшибательные новости жителям России и зарубежных стран, знакомить своих читателей с красотами и достопримечательностями волшебного по красоте Крымского полуострова.

Пользователи соцсетей живо отреагировали на такое эпохальное событие, комментируя пост: «Мостик, из тебя будет хороший журналист. Успеха!»; «Ничего себе! Вот это продвижение по служебной лестнице!»; «Теперь другие мосты будешь строить - новостные! Объединять континенты, так сказать»; «Ты будешь нести нам самые позитивные и замурчательные новости!»

Рыжий мурлыка четыре года жизни отдал стройке века, соединившей Крымский полуостров с материковой Россией.

Мостик в первую очередь запустил через Керченский пролив автомобильное движение. Затем подошла очередь железной дороги: первыми пошли пассажирские поезда, а совсем недавно застучали колеса и грузовых составов.

Его коллеги, мостостроители разъехались по другим объектам, а мурлыка остался приглядывать за эксплуатацией моста. Рыжий также сумел стать и популярным блогером - на его страницы в соцсетях подписаны сотни тысяч поклонников.

И вот судьбоносное решение Мостика из любителей перейти в профессиональные журналисты. Большому кораблю - большое плавание!

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